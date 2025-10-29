Ministerio de Interior y Policía interviene el Cuerpo de Bomberos de Bajos de Haina

Bajos de Haina, RD. – El Ministerio de Interior y Policía anunció este martes un plan integral para fortalecer el Cuerpo de Bomberos de Bajos de Haina, con el objetivo de mejorar la protección de la ciudadanía y de la zona industrial del municipio.

La iniciativa contempla la adquisición de nuevos camiones, la construcción de dos subestaciones –una en la avenida Refinería y otra en la comunidad Los Platanitos, Cabón–, así como mejoras significativas en la infraestructura, equipamiento y formación del personal operativo.

En este esfuerzo también participará la Asociación de Empresas de Bajos de Haina, que ofrecerá respaldo institucional y apoyo técnico para garantizar una respuesta más rápida y efectiva ante emergencias, especialmente en un municipio con alta concentración de industrias y áreas residenciales.

Respaldo total al proyecto

El alcalde de Bajos de Haina expresó su respaldo total al proyecto y anunció que el Ayuntamiento proporcionará los terrenos necesarios para la construcción de las nuevas estaciones, destacando que estas acciones representan una inversión directa en la seguridad y el bienestar de la población.

El Ministerio de Interior y Policía indicó que esta intervención forma parte del plan nacional de modernización de los cuerpos de bomberos, buscando una atención más eficiente ante incendios y otras emergencias. La formación del personal se fortalecerá con programas especializados en rescate, manejo de materiales peligrosos, control de incendios industriales y primeros auxilios avanzados.

Defensa Civil y la Policía Nacional

Además, se instalará un sistema de comunicación y alerta temprana para coordinar con el 9-1-1, la Defensa Civil y la Policía Nacional, y se implementarán campañas de prevención de incendios y gestión de riesgos dirigidas a empresas y comunidades locales.

Con estas medidas, el Gobierno reafirma su compromiso con la protección ciudadana, la seguridad industrial y la prevención de emergencias, consolidando a Bajos de Haina como un municipio más seguro y preparado ante cualquier eventualidad.