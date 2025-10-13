Actualidad Noticias importante

Ministerio de Vivienda asegura que cierra comercios chinos por riesgos estructurales y seguridad ciudadana

Por
Ministerio de Vivienda asegura que cierra comercios chinos por riesgos estructurales y seguridad ciudadana

Santo Domingo. – El ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, explicó en La Semanal con la Prensa que los recientes cierres de establecimientos comerciales, incluyendo algunos de propiedad de ciudadanos chinos, se realizan con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

Bonilla señaló que durante las inspecciones se han detectado fallas estructurales evidentes, según los informes del Ministerio de Vivienda (MIVED) y de expertos estructuralistas independientes, lo que ha motivado la aplicación de los operativos.

Quizas te interese: Abinader se abstiene de opinar sobre Sheinbaum y destaca diálogo, democracia y derechos humanos en la Cumbre de las Américas

El funcionario negó que estas medidas tengan carácter discriminatorio y aseguró que no se enfocan únicamente en comercios de dueños chinos. “Recientemente cerramos una discoteca por precaución, y esa discoteca no pertenece a ciudadanos chinos. Nuestro objetivo es proteger vidas y asegurar el cumplimiento de la ley, tal como lo ha señalado el presidente”, indicó Bonilla.

El ministro reafirmó que los cierres se realizan siguiendo la normativa vigente, con el fin de proteger tanto a los comerciantes como a los clientes que visitan estos locales. “Estamos actuando con responsabilidad, preservando vidas y garantizando que se cumpla la ley”, concluyó.

TEMAS: #comercios chinos y riesgos estructurales
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez, Directora de Cierre editorial de El Nacional. Formada en periodismo y redes en la Universidad del Caribe (UNICARIBE), ha complementado su preparación con estudios de Locución , Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera. Además, ha fortalecido sus competencias lingüísticas con formación en portugués en el Instituto Federal de São Paulo Brasil y en inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido a través de Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos.