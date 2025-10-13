Santo Domingo. – El ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, explicó en La Semanal con la Prensa que los recientes cierres de establecimientos comerciales, incluyendo algunos de propiedad de ciudadanos chinos, se realizan con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

Bonilla señaló que durante las inspecciones se han detectado fallas estructurales evidentes, según los informes del Ministerio de Vivienda (MIVED) y de expertos estructuralistas independientes, lo que ha motivado la aplicación de los operativos.

Quizas te interese: Abinader se abstiene de opinar sobre Sheinbaum y destaca diálogo, democracia y derechos humanos en la Cumbre de las Américas

El funcionario negó que estas medidas tengan carácter discriminatorio y aseguró que no se enfocan únicamente en comercios de dueños chinos. “Recientemente cerramos una discoteca por precaución, y esa discoteca no pertenece a ciudadanos chinos. Nuestro objetivo es proteger vidas y asegurar el cumplimiento de la ley, tal como lo ha señalado el presidente”, indicó Bonilla.

El ministro reafirmó que los cierres se realizan siguiendo la normativa vigente, con el fin de proteger tanto a los comerciantes como a los clientes que visitan estos locales. “Estamos actuando con responsabilidad, preservando vidas y garantizando que se cumpla la ley”, concluyó.