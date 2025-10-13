Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader evitó este lunes hacer comentarios sobre la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de no participar en la Cumbre de las Américas, que se realizará próximamente en la República Dominicana.

Al ser consultado por los medios sobre este tema, el mandatario respondió de manera breve y con un toque de humor, replicando las palabras de la propia mandataria mexicana en un contexto distinto:

“Voy a responder usando las mismas palabras de la presidenta Claudia cuando le preguntaron sobre el Premio Nobel de la Paz recibido por María Corina Machado: ‘No comentarios’. Y yo quiero contestar con esas mismas palabras”, indicó Abinader, acompañado de una sonrisa.

Aunque no abordó directamente la ausencia de Sheinbaum, el jefe de Estado aprovechó para subrayar la postura de la República Dominicana frente a los principios de la Cumbre de las Américas:

“Quiero enfatizar que nuestro país está comprometido con las tres ‘D’: diálogo, democracia y derechos humanos. Esa es la esencia de la Cumbre de las Américas”, afirmó.

El evento regional reunirá a jefes de Estado y delegaciones de toda América, con el objetivo de debatir sobre gobernabilidad democrática, desarrollo sostenible y cooperación internacional.

Con su declaración, Abinader mantuvo un enfoque prudente y diplomático, reafirmando el rol de la República Dominicana como anfitrión y su compromiso con la promoción del diálogo y la cooperación hemisférica.