Ministerio de Vivienda inicia proyecto en Santiago con inversión de RD$307 millones

El ministro de Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó, dejó iniciados los trabajos de intervención y dignificación de entorno en comunidades de la provincia de Santiago, comenzando por el municipio de Puñal, como parte de un proceso que posteriormente continuará en Hato del Yaque y Barranquita.

El ministro Bisonó, quien recorrió la zona, explicó que estas intervenciones forman parte de una estrategia que se impulsa de mejoramiento del hábitat que busca transformar las condiciones de vida en comunidades vulnerables, mediante obras de infraestructura urbana y rehabilitación de viviendas.

Inversión en municipios de Santiago

La iniciativa contempla una inversión estimada de RD$307 millones, destinados a trabajos como asfaltado de calles, construcción de aceras y contenes, así como el mejoramiento de viviendas previamente identificadas, con el objetivo de elevar la calidad del entorno donde viven las familias.

“Si algo tenemos claro es que las familias dominicanas merecen vivir en comunidades dignas, seguras y con infraestructura adecuada”, expresó el ministro.

Bisonó destacó que, como parte de su gestión frente al Ministerio, las intervenciones de hábitat en comunidades vulnerables será una de las prioridades y ya se inició en otras zonas del país, incluyendo El Naranjo y el municipio de Guerra, como parte de una visión nacional orientada a mejorar los entornos urbanos y garantizar condiciones de vida más adecuadas para las familias.

En el acto de inicio de los trabajos participaron la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez; el alcalde de Puñal, Enrique Romero; el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Andrés Cueto, así como representantes comunitarios y líderes sociales de la zona, quienes valoraron positivamente el inicio de esta intervención.

El titular del Ministerio de Vivienda subrayó que la política de hábitat impulsada por la institución busca transformar comunidades completas, integrando mejoras en calles, infraestructura urbana y viviendas.

“Para nosotros no se trata solo de intervenir casas, sino de dignificar los entornos donde viven las familias. Ese es el compromiso que tenemos desde el MIVHED: trabajar para que cada dominicano pueda vivir en un ambiente digno”, afirmó.

Las autoridades informaron que, tras el inicio en Puñal, las intervenciones continuarán progresivamente en Hato del Yaque y Barranquita, y posteriormente en otras comunidades de la provincia de Santiago, mientras proyectos similares se ejecutan en diferentes regiones del país.