El Ministerio Público necesita enfocarse sólo en hechos

La salud de un encartado en un caso de corrupción no debe ser tema de debate. Ministerio Público debe concentrarse sólo en los hechos.

La delación no debe sustituir la investigación ni tampoco detener las condenas. Se trata del fraude por $15 mil millones en Senasa. ¿Estamos?

Según el proyecto sometido por Abinader a la Cámara de Diputados, los gobernadores ya no tendrán que buscar nada en Interior y Policía.

Sirve de consuelo a quienes padecen eyaculación precoz ya que el 70 % de los hombres pasa por esa incontinencia. ¿De acuerdo?

El caos en el tránsito no podía faltar el sábado en la noche con el cierre de vías por el concierto de Rauw. Más con los agentes de Digesett en las calles.

El ataque terrorista que causó 16 muertos en Sydney, Australia, tiene un sello muy característico. Parece una respuesta a Netanyahu.

El fenómeno Donald Trump contribuyó de manera significativa con la victoria del ultra José Antonio Kast, en Chile. ¿Alguien lo duda?

Los tiroteos en templos, universidades y espacios estadounidenses no han desaparecido en la era de Trump. ¿Serán un mal social?