SANTO DOMINGO – El Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra once agentes policiales acusados de asociación de malhechores y homicidio voluntario por la muerte de cinco hombres en una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago, el pasado 10 de septiembre.

Imputados

Entre los encartados figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo, y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

Víctimas

Las víctimas mortales fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25.

Obstaculización de la investigación

Los fiscales explicaron que tras cometer el hecho los imputados intentaron ocultar evidencias y entorpecer la investigación al sustraer videos de cámaras de seguridad, teléfonos móviles de testigos y DVR de negocios del área.

Incluso, llamaron al propietario de un comercio cerrado para exigirle el DVR de su establecimiento, el cual se llevaron.

Calificación jurídica y solicitud

El Ministerio Público otorgó al caso la calificación provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la Asociación de Malhechores y el Homicidio Voluntario.

Además, solicitó que el proceso sea declarado de tramitación compleja.

Contexto

La solicitud de medida fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, la fiscal interina de Santiago Quirsa Milagros Abreu, y los procuradores de corte Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos ante la Jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago.

La procuradora general Yeni Berenice Reynoso instruyó una investigación profunda para determinar las circunstancias objetivas del hecho y actuar conforme a los resultados.