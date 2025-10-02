El ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre saludo a un soldado de la Fuerza Aérea Dominicana.

San Isidro, Santo Domingo Este. – El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, encabezó este jueves una intensa jornada de trabajo en la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), con el objetivo de supervisar los proyectos en marcha, reforzar las capacidades operativas y dar seguimiento a los planes de modernización de la institución.

Durante la visita, el Estado Mayor General de la FARD presentó un informe sobre los principales proyectos estratégicos, el estado actual de las aeronaves y las iniciativas en curso para fortalecer la capacidad de respuesta y la modernización tecnológica de esta rama militar.

Paracaidista de la Fuerza Aárea Dominicana muestra destrezas al caer al sueldo en exhibición

Tras recibir los honores de estilo, Fernández Onofre dirigió un mensaje a las tropas, donde resaltó la disciplina, entrega y compromiso del personal aéreo, subrayando la importancia de su labor en la defensa y seguridad del espacio aéreo nacional.

El ministro también anunció el inicio de trabajos de remozamiento en la base aérea, destinados a mejorar las condiciones de servicio del personal militar.

La agenda incluyó una demostración aérea en la que escuadrones de combate y rescate exhibieron maniobras de precisión, reflejando el alto nivel de preparación y destreza de las unidades especializadas de la FARD.

En el marco de la actividad, el comandante general de la institución, mayor general piloto Floreal Tarcicio Suárez Martínez, entregó al ministro un reconocimiento en nombre de la Fuerza Aérea, en agradecimiento al respaldo ofrecido a su desarrollo y modernización.