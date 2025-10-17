Ministerio Público solicita prisión preventiva para presunto responsable de tiroteo en la UASD

Santo Domingo.- El Ministerio Público de la República Dominicana solicitó este viernes que se imponga una medida de coerción consistente en prisión preventiva en relación con el tiroteo ocurrido en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), un hecho que dejó al menos dos miembros del personal de seguridad heridos por disparos de perdigones.

La solicitud recae sobre Alexander Jiménez Galván, de 35 años, señalado como presunto responsable del incidente mientras se investigan las circunstancias que rodearon el altercado.

La Policía Nacional de la República Dominicana informó la noche del jueves que Jiménez Galván fue detenido en horas de la tarde, momentos después del suceso, gracias a la colaboración del personal de seguridad de la universidad. El acusado, residente en Santo Domingo Oeste, es estudiante de Derecho y comerciante.

Durante el enfrentamiento con los agentes de seguridad, el detenido también resultó lesionado y fue trasladado bajo custodia a un centro de salud, donde recibe atenciones médicas por golpes contusos y una herida en la cabeza.

Según la versión ofrecida a las autoridades, el pasado miércoles 15 de octubre Jiménez Galván habría tenido un inconveniente en la universidad que provocó la retención de algunos documentos. Al día siguiente acudió al campus para recuperarlos y al salir se produjo el altercado con los agentes por encontrarse presuntamente en un área donde no estaba permitido estacionar, de acuerdo con el Departamento de Relaciones Públicas de la UASD.

Las autoridades ampliaron las investigaciones para determinar el origen del conflicto, las motivaciones del hecho y la posible participación de otras personas, en coordinación con el Ministerio Público.