Santo Domingo Este.– El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, se reunió con 800 retirados, viudas, tutores y familiares residentes en Villa Duarte, Ensanche Isabelita y Los Mameyes, a quienes prometió implementar medidas orientadas a mejorar su calidad de vida.

La actividad, organizada por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA), reafirma el compromiso del Ministerio de Defensa con la protección social, el bienestar y la dignificación de quienes han servido con honor a la patria, mediante la prestación de servicios integrales dirigidos a elevar sus condiciones de vida.

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, saluda a uno de los pensionados que participó en la actividad.

Al dejar iniciada la jornada, el general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, ERD, presidente de la JRFPFFAA, destacó que estas iniciativas forman parte de una política permanente de acompañamiento a los pensionados y sus familias, impulsada desde el alto mando militar.

Durante su intervención, el teniente general Fernández Onofre transmitió un mensaje de cercanía y respaldo institucional, reiterando el compromiso del Estado dominicano con el bienestar de los retirados militares.

Se realizaron jornadas de salud, entrega de medicamentos y provisión de equipos ortopédicos a los pensionados

“Ustedes no están solos. Desde el Ministerio de Defensa trabajamos cada día para garantizar que a ningún miembro retirado le falte nada. Ese es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad”, expresó.

En el marco de la jornada se ofrecieron servicios de salud preventiva, entrega de medicamentos a través de una farmacia móvil, así como la distribución de raciones alimenticias y la provisión de equipos ortopédicos, entre ellos sillas de ruedas, muletas, bastones y andadores.