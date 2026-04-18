Leonel "en ritmo": La nueva ofensiva digital del líder de la Fuerza del Pueblo.

El exmandatario y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, lanzó una dura crítica a la actual gestión gubernamental, asegurando que la falta de planificación está impactando directamente en el costo de la vida y la estabilidad de las familias dominicanas.

A través de su nueva iniciativa digital denominada “Keloke con Leonel”, orientada a conectar con el público joven, el exmandatario utilizó una analogía musical para describir la situación política actual.

“Así es, la improvisación funciona muy bien en la música, pero cuando un Gobierno improvisa con el destino de una nación, las consecuencias se sienten en la vida real”, expuso el líder opositor durante una interacción de preguntas y respuestas con cibernautas, en una nueva iniciativa suya para tratar de captar a seguidores más jóvenes.

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El tres veces presidente de la República expresó que, fruto de la falta de iniciativa, los precios de los alimentos avanzan a un ritmo distinto al del salario, mientras la incertidumbre se apodera de los hogares.

Leonel

“Cuando cada quien toca por su cuenta, el país pierde el compás; un Gobierno debe ser como una orquesta: con un liderazgo que sepa exactamente a dónde quiere llegar. Así, República Dominicana puede retomar el ritmo, que el dinero rinda y la vida mejore de verdad”, agregó Leonel Fernández en un reel publicado este sábado en Instagram, con una duración de 46 segundos.

En un primer video de redes sociales publicado al inicio de semana, Fernández se refirió al proceso de capitalización de las empresas estatales, proceso que se realizó durante su primer mandato (1996-2000).

“Debo decirle que yo, cuando escucho eso, me sonrío, porque es falso. No ha habido una sola empresa en República Dominicana que durante nuestro gobierno fuera capitalizada; nunca. Yo incluso le pido a alguien que me señale una sola empresa que ha sido privatizada”, indicó el exmandatario.