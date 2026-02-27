Ito Bisonó supervisa daños por crecida del río Joba y anuncia plan de intervención en Gaspar Hernández

Espaillat. – Luego de las intensas precipitaciones que ocasionaron el desbordamiento del río Joba y afectaron varias viviendas en Gaspar Hernández, el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Ito Bisonó, realizó un recorrido por las zonas impactadas para constatar la magnitud de los daños y coordinar una respuesta oficial.

La presencia del funcionario en el municipio se produjo por disposición del presidente Luis Abinader, tras iniciarse un levantamiento técnico preliminar por parte del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones con el objetivo de identificar las estructuras comprometidas y definir las acciones necesarias para su recuperación.

Diagnóstico y recuperación de viviendas

Durante la inspección, se informó que el ministerio trabajará en la rehabilitación de las casas afectadas a través del programa Dominicana Se Reconstruye, además de implementar mejoras en el entorno urbano para restablecer condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad.

Bisonó explicó que la prioridad es garantizar soluciones sostenibles para las familias perjudicadas, tomando en cuenta tanto los daños estructurales como las condiciones del área circundante.

Apoyo inmediato a las familias

Como parte de la asistencia inicial, brigadas del MIVHED entregaron enseres básicos y artículos de primera necesidad a los residentes impactados, al tiempo que se realizaron reuniones con líderes comunitarios para recopilar información clave que permita agilizar las intervenciones.

En el recorrido participaron el senador Carlos Gómez, la gobernadora Patricia Muñoz, el alcalde Abel Suriel, así como representantes de distintas entidades gubernamentales vinculadas a la respuesta social.

Trabajo articulado y seguimiento

Las autoridades indicaron que las labores se ejecutarán de manera coordinada con los organismos municipales y provinciales que ya operan en la zona, con el fin de optimizar recursos y evitar duplicidad de esfuerzos.

El ministro reiteró que el MIVHED mantendrá supervisión constante sobre la situación hasta que las familias afectadas recuperen condiciones seguras de vivienda, destacando además la importancia de fortalecer medidas preventivas frente a eventos climáticos similares.