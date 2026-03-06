Cámara de Cuentas fortalece capacitación del personal para revisión de declaraciones juradas

Santo Domingo.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana anunció la implementación de medidas orientadas a fortalecer las competencias técnicas del personal encargado de la recepción y revisión de las Declaraciones Juradas de Bienes.

La información fue ofrecida por el licenciado Francisco Franco, quien explicó que la institución busca garantizar la aplicación de procesos más rigurosos y eficientes, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio.

Como parte de estas acciones, el encargado de la División de Recepción, Archivo y Seguimiento de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, Erik José, impartió un curso-taller teórico práctico dirigido al equipo de analistas responsables de la recepción de las declaraciones juradas.

Durante la jornada formativa se abordaron aspectos clave del marco legal aplicable, así como los protocolos de revisión, la orientación adecuada a los declarantes y los estándares de confidencialidad y control interno que deben regir este proceso.

Con esta iniciativa, la Cámara de Cuentas reafirma su compromiso con la transparencia, la profesionalización del servicio público y el fortalecimiento de los mecanismos de control patrimonial, promoviendo una gestión íntegra y alineada con los más altos estándares de calidad institucional.