SANTO DOMINGO.- Perros que cruzan la frontera procedentes de Haití en busca de alimentos en la República Dominicana podrían ser el origen de los contagios del virus de la rabia a humanos, según afirmó el ministro de Salud Pública.

El doctor Rafael Sánchez Cárdenas expresó que en la zona fronteriza también existe un trasiego de perros y no se descarta que el can que mordió al niño que murió el 15 de diciembre haya venido de Haití, “porque fue un perro desconocido, que no tiene un propietario en Pedernales”.

Confirmó que en los alrededores del matadero de Pedernales se reúnen entre 200 a 300 perros en busca de alimentos y en cualquier fritura en las calles hay decenas de caninos esperando algo de comida, según expresó el ministro de Salud en el programa Tele Matutino 11, con los periodistas Ramón Núñez Ramírez y Jacqueline Morel.

El doctor Sánchez Cárdenas informó que en busca de contrarrestar los contagios de rabia en humanos están vacunando los perros en la comunidad Anca Petre, Haití.

El ministro confirmó que el pasado año murieron cuatro personas infectadas por el virus de la rabia, de las cuales tres residían en Pedernales, entre ellos, dos niños en el hospital infantil Robert Reid Cabral en el Distrito Nacional, los cuales vinieron referidos desde la zona fronteriza.

Confirmó que en esos casos los médicos del hospital de Pedernales violaron los procedimientos de salud, porque las vacunas estaban en el hospital, pero no la aplicaron a los pacientes.

El doctor Sánchez Cárdenas comunicó que los servicios de salud mantienen un perifoneo en las calles de las comunidades de Pedernales, informando a la población de que las personas que hayan sido mordidas por animales deben acudir a los centros de salud a vacunarse.

El ministro expresó que existe interés de usar las informaciones de salud para perturbar y afirmó que en Pedernales la vigilancia epidemiológica mantiene la tasa de vacunación más alta del país.

Un Apunte

También transmiten rabia

Además de los perros, los gatos, hurones y murciélagos también hospedan el virus de la rabia y lo contagian a las personas a través del contacto con la saliva infectada, por medio de mordeduras o arañazos, según los registros del sistema de salud del país.