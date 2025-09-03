Santo Domingo.– El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) aclaró este miércoles que es falso que se haya reanudado la atención consular de Venezuela en territorio dominicano, como habían difundido algunos medios y publicaciones en redes sociales.

En un comunicado oficial, la Cancillería explicó que tanto la embajada y el consulado dominicano en Caracas, como la embajada y el consulado venezolano en Santo Domingo, permanecen cerrados desde julio de 2024.

El Miresx recordó que el cierre fue consecuencia de la crisis generada tras las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela en julio de 2024, cuando el gobierno de ese país ordenó la salida inmediata de los representantes diplomáticos dominicanos. La medida fue acatada al día siguiente.

Con esta aclaración, el Ministerio subrayó que no existe ningún tipo de reapertura de servicios consulares entre ambos países.