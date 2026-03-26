Un momento inesperado convirtió a la modelo tailandesa Kamolwan Chanago en tendencia global, tras protagonizar un incidente durante la fase preliminar del certamen Miss Grand Tailandia 2026.

La representante de la provincia de Pathum Thani realizaba su presentación ante el jurado cuando, en pleno escenario, una pieza de su prótesis dental se desprendió y cayó visiblemente, generando sorpresa entre los presentes.

Lejos de paralizarse, la candidata reaccionó con rapidez: giró su rostro para evitar las cámaras, recogió la pieza con discreción y continuó su desfile sin detenerse, manteniendo la compostura y el ritmo de su pasarela.

Momento captado cuando a Kamolwan Chanago se le desprende una prótesis dental en plean presentación.

El episodio, captado en video, se difundió rápidamente en redes sociales, donde acumuló millones de visualizaciones y comentarios divididos. Mientras algunos usuarios destacaron su profesionalismo y capacidad para manejar la presión, otros tomaron el incidente con humor.

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Pese al percance, Chanago, conocida también como “Panda”, siguió adelante con su participación, mostrando seguridad y actitud positiva, lo que terminó por aumentar el interés del público en su candidatura.

La modelo, formada en el mundo del modelaje profesional y reconocida por su dominio en pasarela, compite por la corona nacional con la mira puesta en la final del 28 de marzo. De resultar ganadora, sucedería a Malin Chara-anan y obtendría el derecho de representar a su país en el Miss Grand International 2026, que se celebrará en la India.

Tras lo ocurrido, la candidata ha continuado activa en redes sociales, dejando atrás el momento incómodo y enfocándose en resaltar su desempeño y preparación rumbo a la gran final.