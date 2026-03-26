Los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina durante una reunión en el proceso de alianza en las elecciones pasadas.

Un eventual crecimiento en la intención de voto del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como alegan sus dirigentes, pondría en riesgo la trayectoria ascendente que ha venido teniendo la Fuerza del Pueblo (FP) en los últimos seis años.

El partido de la estrella amarilla, en el último año, se observa más revitalizado, realizando concurridas asambleas provinciales en las que, además de congregar a la dirigencia y militantes, se han juramentado miles de nuevos miembros.

A eso se le suma la movilización nacional generada por el proselitismo de los presidenciables, fundamentalmente Francisco Javier García, Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito y Charlie Mariotti. Además, ha salido al ruedo político Gonzalo Castillo, excandidato presidencial, quien, al parecer, internamente goza de un apoyo considerable.

Recientemente, en una entrevista con El Nacional, Zoraima Cuello, vicepresidenta del PLD, afirmó que el crecimiento es tal en esa entidad, que hoy compite por el primer lugar en la preferencia del electorado.

Tras su fundación en 2019, la FP, liderada por el expresidente Leonel Fernández, ha sustentado su desarrollo en disidentes peledeístas que, por disgustos, renunciaron al partido morado.

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Este avance fue validado en la pasada contienda electoral, cuando la FP logró desplazar al partido morado para consolidarse como la segunda fuerza política del país. En las elecciones del 2024 obtuvo un 30 %, un 22 % más que el logrado en las elecciones del 2020, en virtud de los resultados de la Junta Central Electoral (JCE).

PLD

Si el PLD ha logrado aglutinar a sus bases, la FP está obligada a replantear su estrategia de captación de simpatizantes mediante la capitalización de los errores que pueda cometer el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La capacidad del PLD, a través de su presidente Danilo Medina y sus dirigentes, para movilizar a su electorado, sería determinante para volver a posicionarse con miras a las elecciones del 2028.

Pese a que el PLD salió del poder hace un poco más de cinco años, todavía algunos sectores le indilgan la corrupción administrativa, cuyos casos se encuentran en la justicia.

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Sin duda, este dinamismo opositor marca un punto de inflexión en la política nacional, donde la estructura tradicional del PLD intenta recuperar el terreno perdido y la FP trabaja de frente a su consolidación.

Este nuevo dinamismo entre estas fuerzas políticas redefine las estrategias de cara a los próximos ciclos electorales, donde la capacidad del PLD para movilizar a su electorado tradicional será determinante para convertirse en opción de poder.

Ese panorama, sin duda, pone en alerta al oficialismo, que tratará de “pescar en río revuelto” para sacar capital político a las acciones de una oposición que cada día luce más distante de unirse electoralmente.

Candidato

El Comité Político del partido morado decidió el martes escoger el 28 de octubre su candidato presidencial para las elecciones próximas, convirtiéndolo en el primer partido en tener su candidato, el cual sería revalidado en octubre del 2028.

“El Domingo 18 octubre se realizará una consulta con los ciudadanos y ciudadanas, miembros del PLD y los que no estén afiliados a otros partidos políticos”, expuso Johnny Pujols, secretario general del PLD, al ofrecer detalles al respecto.

Miembros del Comité Político del PLD en su más reciente reunión.

Recordó que en la reunión del Comité Central del día 22 de febrero, ocho compañeros hicieron saber su interés de aspirar, además de los ya mencionados, están Brito, Ramón Ventura Camejo, Manfred Mata, Luis de León y Mario Bruno.

“Otros compañeros dijeron que iban a pronunciarse más adelante, entre ellos el compañero Abel Martínez”, explicó Johnny Pujols.