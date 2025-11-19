La representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una caída este miércoles durante la pasarela en traje de gala en la competencia preliminar del Miss Universo celebrado en Tailandia.

En videos que circulan en redes sociales quedó registrado el momento en que Henry modela su vestido de noche y cae de manera repentina del escenario, generando preocupación entre los presentes.

Ante el incidente, un equipo de seguridad y paramédicos le ofrecieron asistencia y luego fue trasladada en una camilla a una área privada.

¿Cómo está Miss Universe Jamaica 2025?

Horas después, la organización Miss Universe Jamaica publicó un comunicado oficial acerca de su estado de salud.

Informó que la modelo fue llevada al Hospital Paolo Rangsit donde los médicos confirmaron que “no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida”.

La organización dijo que Henry continúa en observación mientras se realizan más evaluaciones para asegurar su recuperación.

Antes de la caída, Gabrielle Henry lució un traje típico destacando la flora de la isla y realizó su desfile en traje de baño.