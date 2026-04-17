Un momento inesperado durante el show de Shakira terminó convirtiéndose en tema de debate en internet. Y es que la cantante colombiana se ha vuelto viral, luego que no reaccionara «como se esperaba» ante la caída de un camarógrafo de su equipo técnico en su recital.

En el audiovisual grabado durante su concierto en El Salvador, se aprecia como el trabajador cae de manera aparatosa frente a la intérprete de “Ojos así”, mientras recorre el pasillo entre el público y escenario, donde acostumbra a acercarse a sus seguidores, una dinámica frecuente en sus presentaciones en vivo.

Aunque Shakira muestra una reacción de sorpresa al percatarse de lo ocurrido, no se detiene a auxiliar al camarógrafo, y sigue con el desarrollo del espectáculo, lo cual ha causado revuelo.

Críticas a Shakira

Usuarios en redes sociales han expresado opiniones divididas. Mientras algunos critican el que Shakira no haya dado asistencia al camarógrafo, otros señalan que, en los conciertos existen equipos de producción encargados de este tipo de situaciones.

“Que reacción tan X, obviamente no le importó. Porque a uno el impulso lo lleva al menos querer ayudar” dijo un internauta.

Asimismo, «El show sigue! Hay staff para esos imprevistos. Además, si alguien cae no lo toques, no lo muevas dicen los paramédicos» escribió otro usuario.

Mientras el debate se mantiene, ni Shakira ni su equipo han emitido un comunicado en relación con el incidente.