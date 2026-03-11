Mitos y supersticiones

(II)

El cristianismo, que se ha dividido y subdividido en diferentes etapas de su historia, cuenta con el 25% de la población mundial, el islam, que también ha sufrido diferentes versiones, con igual de militantes, (25%, poco menos), el hinduismo, 15%, el budismo 7% y los demás elementos mágico-religiosos, que se practican en los demás países del mundo.

China, el segundo país más poblado de la tierra, después de la India, con cerca de mil 500 millones de habitantes, es un país complejo, con un sincretismo mágico religioso que abarca el budismo, taoísmo, islam, catolicismo, confucionismo y el culto a los ancestros, pero sin adherirse firmemente a ninguna de ellas. El Partido Comunista, único en China, se proclama ateo.

En la india, el más poblado del mundo, con más o menos la misma cantidad que China Popular, prima el hinduismo de manera abrumadora, con el 80 o el 90 % de su gente. Actualmente en la Federación Rusa predomina el cristianismo ortodoxo, sobre todo con la llegada al poder de Vladimir Putin.

En África, donde muchos científicos dicen que “nació la vida”, el sincretismo es característico. Las colonizaciones, invasiones, intervenciones militares y predominio de las potencias en busca de sus recursos naturales impidieron un solo culto religioso. Muchos creen en el culto a los ancestros, el Islán, cristianismo, politeísmo, entre otras creencias.

Estoy más que convencido de que Dios no hizo al hombre, sino al revés, fue la ignorancia del hombre que lo creó, a “imagen y semejanza”.

¿Si es verdad que aún no sabemos cuántos años de existencia tiene el planeta tierra, cómo saber cuándo nació Dios, cuándo se le ocurrió crear “los cielos y la tierra”, con árboles, ríos, mares, animales y aves?

¿Si no sabemos aún cómo fue creado el planeta, el Sol, la Luna, las estrellas y el espacio, cómo nos atrevemos a decir que los hizo un ser superior cuya existencia desconocemos?

¿Si hoy podemos afirmar que hay cientos de millones de Galaxias en el espacio infinito, como aventurarnos a decir que las creó Dios, de lo cual no tenemos ninguna prueba?

¿Sobre qué base científica decimos que Dios creó el mundo en siete días de trabajo y que descansó luego? ¿Existieron Adán y Eva en el paraíso prohibido por una serpiente y una manzana envenenada que comió el imbécil de Adán, provocando todos los males que hoy padece la humanidad?

¿Cómo se reprodujo la humanidad si Dios sólo hizo dos humanos? ¿incesto? ¿Canibalismo?

¿Quiénes fueron los padres de Caín y Abel? ¿Y si Caín mató a Abel, cómo y cuándo nacieron sus hijos e hijas?