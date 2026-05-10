Según transcurren los días, meses y años, más nos convencemos de que vivimos en un putiferio político que nos condena a vivir entre miserias, rodeados por codiciosos habladores y profesionales irresponsables, cuyo pensamiento solo tiene una sola dirección, la cual, desgraciadamente, está pautada por la codicia.

Como imberbes, nos inducen a creer que lo importante es el momento, el ahora, sin que establezcan normas que nos inspiren a pensar en la seguridad del futuro y es que, con este proceder, ellos sí aseguran su futuro destruyendo el de los demás con quienes coexisten y lo peor, llevándose por delante el de las generaciones por venir.

En su mayoría, se comportan como esas mujeres de la mal llamada vida alegre, cuando ya deciden pensar en el retiro y el espejo les muestra la imagen donde llevan plasmado perennemente en su rostro, el reflejo de su pasado, lleno de malas noches e indelicadezas mundanas y que ya, sus condiciones no levantan ni el más mínimo suspiro de lascivia.

Es decir, que su oficio o profesión, llegó a su final de la única manera que puede ser, desacreditado y hasta despreciado porque así ha sido la constante en las últimas décadas, con mucho dinero y ninguna vergüenza.

Mete el dedo ahí que la cotorrita no está aquí, así se podría interpretar el tema de la minería en este país. No habrá ningún problema ambiental, porque solo se hará un hoyito por donde sacaremos todos los minerales y luego lo volvemos a tapar.

Es como si estuviesen tratando o hablando con Guacanagarix. Son riquezas que sacaran la zona de la pobreza -como en Cotuí-, mentira del diablo.

Riqueza para los que explotan las minas; los políticos y funcionarios envueltos en las negociaciones y si, por azar del destino algo quedase, serán las sobras lo que darán.

En tanto esto ocurre, las huellas de la contaminación, las tierras desgarradas, los ríos contaminados -si es que alguno logra subsistir- será el legado que heredarán las próximas generaciones, un lugar desolado cual si una bomba atómica hubiese sido lanzada.

¿Y los políticos y funcionarios que participaron en la trama para reducir las aguas que se necesitarán hasta la última gota dentro de unos años para poder sobrevivir, donde están? Serán como las prostitutas a que hemos hecho referencia, desechos humanos que siquiera el dinero obtenido por el crimen cometido les dará sentido a sus vacuas vidas.

Por ver lo que hemos visto y sentido, es que consideramos que el famoso naturalista Charles Darwin se equivocó o no tomo en consideración todas las variables cuando concluyó que el hombre desciende del mono, porque, de haber imaginado la política de hoy, hubiese sido menos categórico y aseverar que, esta ley valía, siempre y cuando no se refiriese a los políticos y a determinada claque empresarial, ya que, estas especies, más bien tienen mas consistencia de origen, con el cerdo. ¡Sí señor!

PD: Este articulo fue escrito dos días antes de que el presidente “Suspendiera” el contrato, pero, mantiene su vigencia porque el problema solo está suspendido, en espera de las elecciones y el dinero que se pueda aportar para que el próximo gobierno -sea quien sea -le de pa´lante-.

No se olviden de la categoría de políticos que tenemos y de los que están subiendo. Y, sobre todo, tengan pendiente y de manera clara, que en el fondo... ¡Na´a cambiao”. Aún y digan lo que digan. Otra vez, ¡sí señor! Pero no.