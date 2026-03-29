El Gobierno no esperó mucho para decidir sobre la construcción de la primera etapa del monorriel de Santo Domingo. ¿Qué les parece?

Dieta forzada si el precio del pan y otros productos que se elaboran con harina se pagan más caros por el alza de los insumos. ¿Se entiende?

Los vecinos de Donald Trump en Palm Beach abandonaron a los republicanos para apoyar a los demócratas. El mensaje es obvio. ¿Verdad?

El financiamiento a los partidos políticos, el barrilito de los senadores y algunos subsidios son sagrados. No importa que se satanicen.

Si la Pepca no aportó pruebas se corre el riesgo de que colapse el proceso contra los imputados en los casos Coral y Corald 5G. ¿Verdad?

La ONU debe dirigirse a EE. UU. al pedir que se respete el embargo de armas a Haití para frenar la violencia de las pandillas. ¿O no es así?

Yailín no fue a prisión por las armas que encontraron en el vehículo en que viajaba. Pagó 500 mil pesos como garantía económica.

Donald Trump rebautizó el estrecho de Ormuz con el nombre “estrecho de Trump”. Aunque sea propio de su estilo, ¿sería por confusión?