Maxy Montilla: Devolución millonaria y la prueba contra la corrupción

Maxy Gerardo Montilla Sierra

Tras los fiascos en la batalla contra la corrupción, el Ministerio Público necesitaba un golpe de efecto, que ha conseguido con el acuerdo a través del cual el contratista Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, se comprometió no solo a devolver la friolera de más de tres mil millones de pesos, sino a testificar sobre el entramado de irregularidades en las distribuidoras de electricidad.

Por las implicaciones, el acuerdo ha levantado un océano de conjeturas y generado lógicas expectativas. Pero Montilla tendrá no solo que citar nombres, sino aportar pruebas verificables.

Sería una burla quedarse en generalidades o incurrir en falsedades, como ocurrió con el caso Odebrecht.

De esa manera los jueces tampoco tendrían el pretexto de absolver a imputados por supuestas faltas de pruebas. Que Montilla cante no es suficiente, si no lo hace con la más absoluta claridad.

TEMAS: #caso Odebrecht#corrupción#Danilo Medina#Maxy Montilla
