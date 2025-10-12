Moradores de Los Trinitarios II denuncian abandono tras graves inundaciones por lluvias en SDE

Santo Domingo Este. – Los residentes del sector Los Trinitarios II amanecieron este domingo bajo el agua, tras las fuertes inundaciones provocadas por las intensas lluvias caídas desde tempranas horas del día. Ante esta situación, los comunitarios hicieron un llamado urgente a las autoridades para que acudan en su auxilio.

Según denunciaron, no es la primera vez que enfrentan este tipo de inundaciones, las cuales se han intensificado debido a un hoyo dejado abierto por las autoridades hace más de dos años en la calle Caonabo, una vía sin salida del sector.

De acuerdo con los moradores, los trabajos de perforación en esa calle fueron abandonados sin concluir, lo que ha provocado que, cada vez que llueve, se acumulen grandes cantidades de agua y basura. Esta situación ha afectado a decenas de viviendas, causando daños y preocupación entre los habitantes.

«Pedimos ayuda, por favor. Ya no aguantamos más esta situación. Cada vez que llueve vivimos con miedo, porque el agua se mete a nuestras casas», expresó una de las afectadas, quien prefirió no revelar su identidad.

Además, los comunitarios criticaron la indiferencia del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, al que acusan de ignorar sus constantes denuncias y solicitudes de intervención para resolver el problema que los aqueja desde hace años.