SANTO DOMINGO.– En una solemne eucaristía celebrada en la Catedral Primada de América, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán asumió oficialmente como Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo, con derecho a sucesión de Monseñor Francisco Ozoria Acosta, en cumplimiento de la designación del Papa León XIV.

La misa, presidida por el Arzobispo Metropolitano Ozoria Acosta, contó con la presencia del Nuncio Apostólico en la República Dominicana, Monseñor Piergiorgio Bertoldi, así como de obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y cientos de fieles que se congregaron para acompañar este trascendental momento para la Iglesia dominicana.

Al concluir la celebración, Monseñor Morel Diplán agradeció al Santo Padre por la confianza depositada en él y expresó su deseo de asumir este nuevo servicio pastoral “con obediencia, esperanza y confianza en la gracia de Dios”.

“Agradezco al Papa León XIV por confiar en esta misión que implica un gran compromiso. Confío, como siempre lo he hecho, en la posibilidad de Dios y en la compañía maternal de la Virgen, que nunca nos abandona en los momentos difíciles”, manifestó el nuevo arzobispo coadjutor.

Durante su mensaje, comentó sobre los tres ejes pastorales que guiarán su servicio en la Arquidiócesis de Santo Domingo: servir con amor, escuchar con generosidad y acompañar con cercanía.

“He sido ordenado para servir, no para ser servido. Ser obispo no es un honor, sino una responsabilidad al estilo de Jesús, el Buen Pastor, que dio su vida por los suyos”, subrayó.

Asimismo, destacó la importancia de la escucha atenta y compasiva como una dimensión esencial del ministerio pastoral:

“Nuestro pueblo necesita ser escuchado con atención y afecto. Escuchar es también evangelizar; es abrir el corazón para comprender las heridas, alegrías y esperanzas de los demás.”

Monseñor Morel Diplán también hizo un llamado a acompañar con ternura a sacerdotes, religiosos y laicos en sus procesos de vida y fe:

“El sacerdote es un acompañante, pero también necesita ser acompañado. Estoy dispuesto a caminar con todos, a estar disponible para escuchar, consolar y fortalecer la misión que el Señor nos ha confiado.”

La ceremonia concluyó con una bendición especial a la nación dominicana y un llamado a la unidad, la fe y el servicio al prójimo.

Antes de su designación como Arzobispo Coadjutor, Monseñor Morel Diplán se desempeñaba como obispo de la diócesis de La Vega, donde se distinguió por su cercanía pastoral, su impulso a la pastoral juvenil y su compromiso con la formación del clero.