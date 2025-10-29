Santo Domingo, R.D. – Con el propósito de fortalecer el espíritu emprendedor y ofrecer herramientas prácticas para el desarrollo de nuevos proyectos, se celebrará la conferencia “Emprende sin límites”, una iniciativa de PowerUP dirigida a jóvenes emprendedores, estudiantes y profesionales dominicanos.

El evento, que tendrá lugar en el Auditorio de la Universidad Católica Santo Domingo, reunirá a más de 200 participantes interesados en adquirir conocimientos sobre innovación, finanzas y estrategias de crecimiento empresarial.

De acuerdo con los organizadores, PowerUP busca inspirar y conectar a quienes desean transformar sus ideas en realidades sostenibles, promoviendo un espacio de aprendizaje, motivación y colaboración.

El programa contará con la participación de tres ponentes destacados del ecosistema emprendedor nacional.

Darían Vargas, experto en innovación, quien abordará los desafíos de iniciar un negocio y la importancia de la acción frente al miedo; Pamela Pichardo, consultora en finanzas y estrategia empresarial, ofrecerá orientaciones sobre planificación, organización y libertad financiera; Edgar Argüello, especialista en marketing digital, explicará cómo posicionar marcas personales y corporativas en entornos competitivos.

Los organizadores definen PowerUP como una experiencia integral de energía, crecimiento y conexión humana, que busca impulsar la autoconfianza y el liderazgo en el ecosistema emprendedor dominicano.

Las boletas están disponibles en tix.do, con un descuento del 15 % por pagos mediante transferencia al número 829-342-9007.

El evento es organizado por Creativa Marketing Strategic Group (MSG) y producido por Conferencias PowerUP.