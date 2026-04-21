La ministra de Interior Faride Raful habla de la violencia de los motoristas.

Cruzar semáforos en rojo, protagonizar agresiones contra conductores, romper cristales a pedradas, realizar persecuciones en turba, atracar y causar la muerte a puñaladas son las principales características atribuidas a los motoristas que se desplazan a diario por las diferentes vías del país.

A esto se le agregan las carreras suicidas que realizan en autopistas y avenidas, como Las Américas y la avenida 6 de Noviembre, poniendo en peligro la vida de otros ciudadanos.

Se trata de un patrón repetido durante años en distintas zonas de la República Dominicana, con episodios grabados por cámaras de videovigilancia o con celulares, que evidencian persecuciones, ataques colectivos y, en algunos casos, consecuencias fatales como ocurrió en Santiago con el conductor del camión recolector de desechos Deiby Carlos Abreu Quezada.

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Han salido a la luz diferentes casos que involucran a motoristas, mostrando una conducta recurrente, tras un roce o accidente vial, donde grupos de motoristas persiguen a conductores, los acorralan y los agreden físicamente o causan daños a sus vehículos.

El caso más reciente

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este lunes que el desorden en el que incurren muchos motociclistas en República Dominicana “no puede seguirse permitiendo”, al reaccionar a la muerte del chofer David Quesada en Santiago por una turba de motoristas.

“El desorden de lo que están haciendo muchos motociclistas en el país no puede seguirse permitiendo”, dijo Raful en rueda de prensa tras la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader.

Caso Santiago

Una persecución iniciada por tres prestamistas que pretendían cobrar de forma compulsiva una supuesta deuda, al parecer fue lo que originó el altercado que terminó con la muerte del chofer del camión recolector de basura, Abreu Quezada y no por el roce del vehículo con un motoconcho.

La Fiscalía de Santiago solicitó la imposición de medida de coerción contra los siete imputados identificados como Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, ante la Oficina Judicial de Atención Permanente.

La turba está acusada de asociación de malhechores por perseguir, interceptar y matar a la víctima Abreu Quezada, hasta herirlo mortalmente cuando intentaba buscar protección de los agentes del palacio de justicia de Santiago.

Testigos presenciales narraron cómo se inició la persecución contra el chofer del camión, quien tenía nueve meses laborando para la empresa Comlursa.

Fabio Gil, quien trabaja en una gomería donde también opera el taller de mecánica Wasa, en el ensanche Bermúdez, narra que al llegar a dicho establecimiento tres prestamistas detuvieron el camión que conducía Daivy Carlos Abreu Quezada. Para impedir que se fuera, colocaron una motocicleta frente al camión.