PRM inicia movilización nacional para renovar sus cuadros directivos ante posible consenso

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha comenzado a movilizar sus bases a nivel nacional, marcando el comienzo de la contienda interna para elegir a sus nuevas autoridades locales y nacionales para los próximos cuatro años.

El proceso reviste una importancia histórica, al ser la segunda ocasión en que la organización política realiza este ejercicio democrático ostentando la conducción del Estado dominicano.

Para junio, el PRM tiene previsto elegir a quienes ocuparán la presidencia, secretaría general y la secretaría de organización, cargos que actualmente desempeñan José Ignacio Paliza, Carolina Mejía y Deligne Ascención, respectivamente.

En virtud de declaraciones de altos dirigentes, se da por sentado que el mandatario Luis Abinader será electo como el nuevo presidente de la organización, iniciativa sobre la cual existe un consenso interno, dado que, hasta el momento, ningún otro dirigente ha manifestado interés en competir por dicha posición.

De ser electo a dicha posición, Abinader trata de consolidar su liderazgo a lo interno del novel partido, fundado en el 2014, luego de la división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

En contraste a la presidencia del PRM, la secretaría general desde ya se ha convertido como el principal escenario de confrontación interna, entre los aspirantes Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Gloria Reyes, ministra de Mujer, Gloria Reyes y Jean Luis Rodríguez, director de la Autoridad Portuaria Dominicana.

Pacheco y Rodríguez públicamente han expresado sus diferencias.

Para algunos de sus dirigentes, esa competencia a lo interno del oficialismo, ha generado dinamismo de cara a fortalecerse y que repercuta de manera positiva en las elecciones generales del año 2028.

Comisión

De manera inteligente, el PRM ha creado una comisión que tiene como objetivo lograr el consenso necesario a nivel nacional con los aspirantes a distintos cargos.

Dicha comisión de consenso, como es llamada está integrada por los ministros administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista y de Administración Pública, Sigmund Freund y sin cartera Deligne Ascención.

El oficialismo trata de reagrupar sus bases para tratar de continuar siendo la primera fuerza política de República Dominicana, superando a sus más cercanos competidores: Fuerza del (FP) y Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En ese ínterin, se observan en las redes sociales dirigentes provinciales del PRM promoviendo sus aspiraciones internas.

Por ejemplo, los aspirantes a la secretaría general provincial de Puerto Plata, Oliver Nazario Brugal, Juan Medina, José Carlos González, Ronny Salvador, Atahualpa Paulino, Ramón Antonio Cruz, han utilizado este medio para promoverse.

El senador por la provincia de Barahona, Moisés Ayala, anunció oficialmente sus aspiraciones a presidir esa organización política en la provincia de Barahona, al tiempo que destacó la unidad partidaria para lograr su objetivo.