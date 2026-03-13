Santo Domingo.– El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó este martes la suspensión de la militancia del regidor de Nigua, Ángel María Álvarez Peguero (Enrique), como paso previo a su expulsión definitiva, luego de confirmarse la existencia de una acusación formal ante la justicia dominicana por presunto abuso sexual contra una menor de edad.

La información fue ofrecida mediante un comunicado oficial emitido por la Dirección Nacional del partido, en el que se explica que la medida se adoptó tras concluir la primera etapa de un proceso disciplinario interno en contra del dirigente municipal.

De acuerdo con el documento, el proceso fue conducido por el Fiscal Nacional del partido, Tony Rodríguez, quien confirmó que existe una acusación formal presentada ante los tribunales dominicanos, lo que motivó la aplicación de medidas internas contra el funcionario.

Suspensión hasta decisión judicial

El PRM detalló que el regidor queda suspendido de su condición de miembro del partido hasta que exista una sentencia con carácter de autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, momento en el que se procedería a su expulsión definitiva de la organización política.

La decisión, según el comunicado, se fundamenta en el artículo 64, literal b, y el artículo 65, párrafo V, de los estatutos del partido.

Condena a cualquier forma de abuso

En el documento, el partido oficialista expresó su rechazo a cualquier conducta que atente contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, reiterando que no tolerará acciones de violencia o abuso dentro de sus filas.

“El PRM condena toda acción que lacere la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes, y no tolerará ningún tipo de conducta entre sus miembros que sugiera la violencia y el abuso contra menores de edad”, indica el comunicado.

Asimismo, advirtió que en los casos en que se presenten denuncias de esta naturaleza y existan sanciones judiciales, la organización actuará en consecuencia separando a los responsables de sus filas.

El comunicado fue emitido por la Dirección Nacional del PRM con fecha 11 de marzo de 2026.