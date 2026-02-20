Santo Domingo. — El Ministerio Público afirmó este viernes que está preparado para presentar sus pruebas en el nuevo juicio contra Wander Samuel Franco Aybar, con el objetivo de lograr un aumento de la pena en función de la gravedad de los hechos imputados, relacionados con abuso psicológico y sexual contra una adolescente.

El nuevo proceso iniciará el 30 de marzo en el distrito judicial de Puerto Plata, luego de que el tribunal aplazara la audiencia programada para este viernes tras acoger una solicitud de la defensa de la madre de la víctima.

Los fiscales litigantes Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán indicaron que están listos para iniciar la presentación de pruebas y sostuvieron que buscarán sanciones más severas. También señalaron que los testigos estaban preparados para declarar en la audiencia prevista.

Tribunal aplaza audiencia y fija nuevas fechas

El Tribunal Ad Hoc de Puerto Plata, integrado por los jueces José Ramón Núñez (presidente), Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, decidió posponer la audiencia para el 30 de marzo, con el fin de permitir que la defensa cite a sus testigos.

El órgano judicial programó además sesiones para los días 31 de marzo y 1 de abril de 2026.

El nuevo juicio fue ordenado en diciembre pasado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, tras conocer los recursos presentados por las partes, incluido el del Ministerio Público, contra la sentencia emitida el 27 de junio de 2025.

Condena inicial y fundamentos legales

En primera instancia, el Tribunal Colegiado de Puerto Plata condenó a Franco Aybar a dos años de prisión con pena suspendida, el pago de 10 salarios mínimos y las costas penales, tras hallarlo culpable de violar el artículo 396, literales b y c, de la Ley 136-03, Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

La sentencia dispuso que el procesado no se acerque a adolescentes con fines sexuales y advirtió que el incumplimiento implicaría el cumplimiento de la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.

Condena contra la madre de la víctima

El proceso también involucra a la madre de la adolescente, quien fue condenada a 10 años de prisión en el CCR Rafey Mujeres, en Santiago, tras demostrarse su responsabilidad en explotación sexual comercial y lavado de activos.

El tribunal ordenó además el pago de una multa equivalente a 30 salarios mínimos, así como el decomiso de bienes incautados, entre ellos:

un solar de 600 metros cuadrados en Villa Montellano,

un vehículo año 2023,

un depósito bancario de RD$2,100,000 ,

, US$68,500 y RD$800,000 en efectivo,

y en efectivo, equipos celulares y otros valores financieros.

También se dispuso el pago de las costas penales del proceso.

Con la apertura del nuevo juicio, el Ministerio Público busca que las sanciones impuestas sean proporcionales a la gravedad de los hechos, mientras el tribunal conocerá nuevamente las pruebas y testimonios presentados por las partes.