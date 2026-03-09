Santo Domingo.– El Ministerio Público informó que en las próximas horas solicitará medida de coerción contra una joven acusada de maltrato infantil contra una niña de dos años en un centro de cuidado infantil ubicado en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

La imputada, Yamelsy Matos Beltré, de 25 años, fue arrestada mediante orden judicial luego de presentarse ante las autoridades en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este.

De acuerdo con el Ministerio Público, el caso salió a la luz tras la difusión en redes sociales de un video que muestra el momento en que la empleada presuntamente agrede a la menor dentro del centro educativo Preescolar Mi Segundo Hogar/Little Steps, ubicado en el sector Alma Rosa.

En el audiovisual, que se viralizó ampliamente durante la pasada semana, se observa cómo la niña es lanzada al suelo y obligada a ingerir un objeto que, según denuncias, correspondería a sus propios vómitos.

Antes de su detención, las autoridades, en coordinación con agentes de la Policía Nacional, desarrollaron un operativo de búsqueda en diferentes sectores de Santo Domingo Este.

El Ministerio Público indicó que amplía las investigaciones del caso y que procederá con el sometimiento formal de la imputada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, donde solicitará la imposición de medidas de coerción dentro del plazo constitucional de 48 horas.

El caso ha generado indignación en la opinión pública tras la circulación del video en redes sociales, lo que motivó la intervención de las autoridades para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.