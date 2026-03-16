Mpox llega a Nueva York: conoce los síntomas y cómo se transmite

El Departamento de Salud de Nueva York confirmó el primer caso de Mpox (antes conocida como viruela del mono) en la ciudad. Esta enfermedad puede ser seria y provoca erupciones dolorosas, fiebre y ganglios inflamados.

La persona infectada había viajado recientemente a Europa y ya se encuentra aislada y recuperándose bien. Los CDC confirmaron el diagnóstico, y las autoridades ya emitieron un aviso a los profesionales de la salud de la ciudad.

Por contexto, en Nueva York viven 8,6 millones de personas, incluyendo unos 900 dominicanos. Este es el duodécimo caso del Clado I de Mpox en Estados Unidos.

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Los síntomas más comunes duran de 2 a 4 semanas e incluyen

Sarpullido o lesiones en la piel, fiebre y dolor de cabeza, dolores musculares y de espalda, falta de energía y ganglios inflamados.

La transmisión ocurre por contacto cercano, como tocar la piel de alguien infectado, besos o contacto sexual. Esto también aplica dentro del hogar.