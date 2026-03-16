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Miles de adultos mayores podrían verse afectados por reducción en presupuesto municipal

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Miles de adultos mayores podrían verse afectados por reducción en presupuesto municipal

El plan preliminar de presupuesto para las agencias que cuidan a nuestros adultos mayores propone 573 millones de dólares para 2027, 32 millones menos que lo que se está gastando ahora.

Esto afectaría a miles de personas, incluyendo muchos dominicanos y otras comunidades, en los cinco condados de la ciudad.

Los defensores de los adultos mayores dicen que estos fondos son esenciales para mantener servicios clave y piden más inversión, no menos.

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Entre lo que se busca fortalecer están

Vivienda asequible, programas de alimentación, centros comunitarios para mayores, apoyo a cuidadores familiares, servicios de manejo de casos que ayudan a conectarlos con asistencia legal y otros recursos.

Según la AARP, en la Gran Manzana viven unos 1.7 millones de adultos mayores, y la pobreza entre ellos ha subido casi un 50 % en la última década.

Wilson Guzmán, subdirector estatal de AARP, lo dice claro

«Al presupuesto municipal hay que tomar en cuenta a los adultos mayores que ayudaron a construir esta ciudad.»

TEMAS: #Adultos mayores#afectados#Presupuesto#reducción
Ramon Mercedes

Ramon Mercedes