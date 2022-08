Falleció la popular actriz de telenovelas Robyn Griggs, famosa por sus papeles en Another World y One Life To Live, debido a un cáncer de cuello uterino. La noticia se dio a conocer a través de su página de Facebook el pasado sábado 13 de agosto.

Muere actriz Robyn Griggs

Su carrera

La intérprete nació en 1973 y comenzó su carrera en producciones teatrales para niños antes de aparecer en la serie de Nickelodeon Clasificación K. Finalmente, entre 1991 y 1995 Griggs protagonizó dos grandes telenovelas, dando vida a Stephanie Hobart en One Life To Live y a Maggie Cory en Another World. A principios de julio, Griggs reveló que su cáncer se había extendido en forma de cuatro nuevos tumores. Finalmente, ingresó a cuidados paliativos el 11 de este mes de agosto.

Le roban a Mariah

Y mientras Mariah Carey se encontraba disfrutando de unas ricas vacaciones en su vivienda veraniega de los Hampton. los ladrones hacían de las suyas en la vivienda que tiene la diva en la ciudad de Atlanta, reportó la policía al portal de noticias Page Sixor.

Las investigaciones

Las autoridades no han ofrecido detalles sobre lo que se llevaron los ladrones, argumentando que la investigación sigue abierta y que se deben tomar todas las precauciones. El inmueble que la intérprete tiene en esta ciudad del estado de Georgina fue adquirido en el año 2021, para lo que abonó algo más de cinco millones de dólares. No se sabe si se trata de su hogar habitual, pero cuenta nueve dormitorios, 13 cuartos de baño, piscina exterior, cancha de tenis y un parque.

Causa de la muerte

Una afección hepática, fue la causas de la muerte del primer actor Manuel Ojeda, a los 81 años, así lo reveló su representante Gerardo Lucio. El intérprete, deja el legado de una larga carrera profesional sobre los escenarios teatrales, en la televisión y en el cine.

En tratamiento

«Su hígado ya estaba muy mal. Eso le provocaba tener ascos, náuseas y no podía comer a pesar de que yo, en varias ocasiones, le insistía en que tenía que comer», dijo Lucio a la prensa durante el funeral del actor. Expresó que estaba en tratamiento médico. «Él siempre se estuvo cuidando, incluso, antes de arrancar Corazón Guerrero, siempre se hacía unos chequeos. En el transcurso de la novela, se empezó a sentir mal, y el buen amigo, Salvador Mejía (productor), lo ayudó», aseguró.