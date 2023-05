El actor Benedict Cumberbatch, intérprete del Doctor Strange, en el Universo Marvel, vivió un momento aterrador en su casa de Londres cuando un hombre identificado como Jack Bissell, entró en la propiedad armado con un cuchillo.

Agresivo

“Sé que te has mudado aquí y espero que arda”, se escuchó gritar al hombre quien además arrancó varias plantas del jardín y las aventó contra uno de los muros. Como acto final, se acercó al interfón, escupió en él y lo arrancó ayudándose con su cuchillo, abandonando la mansión y dejando a la familia Cumberbatch traumatizada. Gracias al ADN, la policía identificó al agresor como el chef Jack Bissell, quien fue detenido y sometido a la justicia.

Papá nueva vez

Al Pacino será padre por cuarta vez. El actor espera a su hijo junto a la escritora de 29 años, Noor Alfallah, quien ya tiene ocho meses de embarazo. Según reveló TMZ, el representante del protagonista de ‘Caracortada’ confirmó la noticia.

Atacados 3

83 años de edad

El portal Infobae, informó que la noticia causó mucho revuelo en las redes sociales, donde los usuarios resaltaron la edad del actor de 83 años para tener su cuarto hijo, ya que cuando el pequeño cumpla 18 años, Al Pacino tendrá más de 100 años. El protagonista de “Scarface” Al Pacino y Noor Alfallah hicieron oficial su relación en abril del 2022 y desde entonces han aparecido públicamente juntos en varias ocasiones, ahora esperan su primer hijo juntos.

Diagnosticada

La cantante Sia, reveló durante el podcast del ex participante de Survivor Rob Cesternino, que ha sido diagnosticada recientemente con un trastorno del espectro autista (TEA), aunque no compartió detalles sobre los síntomas que ha estado padeciendo.

Atacados 4

Confesión

Al respecto, y después de haber entendido que es lo que la había aquejado durante tantos años, Sia confesó sentirse por fin ella misma. “Durante 45 años me he sentido como ‘Tengo que ponerme mi traje humano’. Y sólo en los dos últimos años he llegado a ser plenamente yo misma”. La cantante, además, habló de cómo se siente la gente con TEA cuando comienza su proceso de adaptación y lo catártico que puede ser simplemente tener una conversación normal.