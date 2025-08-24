Muere Angelita Curiel «La Mulatona», icónica vedette dominicana

La vedette dominicana Angelita Curiel, popularmente conocida como “La Mulatona”, murió el sábado a los 66 años de edad por complicaciones de salud tras permanecer en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Plaza de la Salud.

Recientemente Curiel estuvo hospitalizada en el Hospital Doctor Darío Contreras por una fractura de fémur luego de sufrir una caída en su residencia.

Su figura, sensualidad y su característica vestimenta con pedrería y brillos en bikini la consolidó como una de las vedettes más emblemáticas del país.

Honras fúnebres

Este domingo se realizarán los servicios funerarios en la Funeraria Inavi (Savica Gazcue) a partir de las 12:00 del mediodía y recibirá cristiana sepultura en el Cementerio Cristo Redentor a las 3:00 de la tarde.

Trayectoria

Hija de la cantante de boleros Ángela Vásquez y el barítono Tony Curiel, desde pequeña mostró su interés por el arte siendo bailarina en el grupo de Josefina Miniño.

La actriz, humorista y cantante interpretó temas como “Tú Eres Mi Hombre”, “El Quejaito” y “Tengo”, llegando a compartir escenario con grandes artistas como Anthony Ríos, Luisito Martí y Freddy Beras Goico.

Angelita Curiel «La Mulatona»

En las décadas de los 80 y 90, La Mulatona se destacó en programas televisivos como El Show del Mediodía, El Show de Luisito y Anthony, y De Remate.

Además, formó parte de un grupo de mujeres humoristas junto a Toña Colón (“Cirita”), Soraya María Castillo (“Cachita”), Estela Cuesta, y Cecilia García.