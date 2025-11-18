Santo Domingo.– El coronel Francisco Vargas, de la Policía Nacional, murió la tarde de este martes tras no superar las graves quemaduras sufridas durante el incendio que destruyó un destacamento en Santiago Rodríguez.

La información fue confirmada por el vocero policial, Diego Pesqueira, quien explicó que el oficial presentaba quemaduras en el 98 % de su cuerpo, una condición que complicó todos los esfuerzos médicos.

“Hicimos todo lo humanamente posible. Su vida se mantenía prácticamente por un milagro”, expresó Pesqueira.

El fuego se originó en la madrugada de este martes, momento en que el coronel quedó atrapado dentro de las instalaciones. Un sargento que estaba con él también resultó herido, aunque sus lesiones fueron menos graves y logró sobrevivir.

Autoridades militares y unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar el incendio, sacar a los detenidos y asistir al oficial, evitando que la situación tuviera consecuencias mayores.