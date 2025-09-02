La Policía adelantó que en las próximas horas se desplegará un contingente operacional tras la búsqueda y captura de los demás elementos identificados

Santo Domingo. – La Policía Nacional confirmó la identidad de un hombre que falleció tras recibir un disparo durante un intento de secuestro ocurrido el pasado lunes en el sector Punta Pescadora, San Pedro de Macorís, hecho que fue captado en video y se difundió rápidamente en redes sociales.

La víctima fue identificada como Joel Antonio De la Rosa Sobe, conocido como “Joelito”, de 24 años, residente en el sector Capotillo del Distrito Nacional.

El diagnóstico del médico legista determinó que murió a causa de una herida de proyectil de arma de fuego, con entrada en la boca y salida en el cuello.

Según el informe preliminar, “Joelito”, junto a cuatro acompañantes identificados, se presentó en la zona a bordo de una jeepeta Honda CR-V Touring gris, portando armas de fuego y vistiendo indumentaria con las siglas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

En el lugar intentaron secuestrar a un joven identificado como Anthony “Popo”. Durante la acción, se produjo un incidente en el que Joelito resultó herido de bala por uno de sus propios acompañantes, ocasionándole la muerte.

En relación con el caso, tres personas, incluida una mujer, fueron detenidas para fines de investigación, mientras que otros cuatro involucrados ya fueron identificados y permanecen prófugos. La Policía instó a estos últimos a entregarse voluntariamente.

Entre los objetos incautados al fallecido se encuentran una pistola Glock calibre 9 mm, un chaleco antibalas, guantes, una suera con las siglas de la DNCD y un teléfono celular.

El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes.

La Policía Nacional, junto al Ministerio Público y otras autoridades, mantiene un operativo de búsqueda para capturar a los responsables y continuar con las investigaciones, reafirmando su compromiso de llevar a los implicados ante la justicia.