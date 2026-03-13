Policía activa búsqueda de prófugos por asalto a joyería Popi Oro en Cristo Rey

Santo Domingo.– La Policía Nacional de la República Dominicana, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y en coordinación con el Ministerio Público de la República Dominicana, activó la búsqueda y localización de varios prófugos vinculados al asalto a mano armada contra la joyería Popi Oro, ubicada en el sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional.

El hecho ocurrió el pasado 7 de marzo de 2026, cuando desconocidos perpetraron el atraco en el establecimiento comercial, de donde sustrajeron prendas preciosas y dinero en efectivo.

Entre los prófugos buscados por las autoridades figuran Wilmer Rafael Solano García (a) “El Mello Sangriento”, Wilner Rafael Solano García (a) “El Mello Loco”, Anderson Melo (a) “Deivi el Sicario” y/o “El Boricua”, y Wilkyn Jonathan Báez de los Santos (a) “El Mocho”.

Puedes leer: “Alex Bronx”, un recluso de cárcel La Victoria habría coordinado asalto a joyería Popi Oro en Cristo Rey

De acuerdo con las autoridades, los individuos son considerados altamente peligrosos y presuntamente se encuentran fuertemente armados, además de formar parte de la estructura criminal señalada de participar en el asalto.

Puedes leer: Richard Cernuda es el nuevo agregado interino de la DEA en República Dominicana

La Policía exhortó a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente, al tiempo que solicitó la colaboración de la ciudadanía con cualquier información que permita su localización, garantizando la confidencialidad de quienes aporten datos a las autoridades.