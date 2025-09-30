Bogotá. – Un subteniente del Ejército colombiano murió y tres soldados resultaron heridos este martes en un ataque con explosivos en el municipio de Anorí, departamento de Antioquia, al noroeste del país.

La víctima mortal fue identificada como el subteniente Brayan David Bello Serrano. Los uniformados heridos, Santiago Salazar Cardona, Ángelo Ortiz Avendaño y Anuar Segundo Jarariyu, fueron evacuados en helicóptero a Medellín para recibir atención médica especializada.

Muere un subteniente

Según un comunicado oficial, el atentado fue perpetrado con un artefacto explosivo improvisado, presuntamente instalado por el Frente 36 del Estado Mayor de los Bloques y los Frentes (EMBF), una facción disidente de las antiguas FARC que actualmente mantiene diálogos de paz con el Gobierno.

Puedes leer: Trágico terremoto en Filipinas deja al menos 32 muertos y más 37 heridos

El Ejército calificó el hecho como una “cobarde acción terrorista” y anunció que interpondrá denuncias internacionales, señalando que se utilizaron armas prohibidas por el derecho internacional humanitario.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, condenó el asesinato y cuestionó la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro, asegurando que esta estrategia ha incrementado la violencia. “La paz total de Gustavo Petro ha recrudecido la violencia y envalentonado bandidos”, afirmó en su cuenta de X, denunciando además que las ambulancias que intentaban evacuar a los heridos quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado.

Colombia enfrenta desde hace más de medio siglo un conflicto armado interno, pese al histórico acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016. Las disidencias que no se acogieron al pacto continúan operando en varias regiones, involucradas en narcotráfico, minería ilegal y extorsión, lo que mantiene un complejo escenario de violencia en el país.