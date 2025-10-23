Montana.– Cuatro integrantes de la familia del candidato republicano a gobernador de Illinois, Darren Bailey, perdieron la vida en un trágico accidente de helicóptero ocurrido el miércoles 22 de octubre en el estado de Montana.

Las víctimas fueron identificadas como Zachary Bailey, hijo del político; su esposa Kelsey Bailey; y sus hijos Vada Rose, de 12 años, y Samuel, de 7. Así lo confirmó la propia campaña de Bailey en un comunicado difundido el jueves, en el que pidió respeto y privacidad para la familia durante este difícil momento.

El siniestro tuvo lugar cerca del pueblo de Ekalaka, en el este de Montana. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Carter, el helicóptero se precipitó al suroeste de la localidad durante la tarde-noche del miércoles.

La fe y el apoyo comunitario, los pilares de la familia Bailey tras la tragedia

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) abrió una investigación para determinar las causas del accidente, aunque hasta el momento no se han divulgado detalles sobre los motivos del siniestro. Un tercer nieto del político, Finn, de 10 años, no se encontraba a bordo.

«Darren y Cindy están desolados por esta pérdida inimaginable. Encuentran consuelo en su fe, su familia y las oraciones de tantas personas que los aman», expresó el comunicado oficial.

En redes sociales, numerosas figuras políticas expresaron su solidaridad. El gobernador demócrata JB Pritzker escribió en X que sus oraciones estaban con los Bailey, mientras que la senadora Tammy Duckworth manifestó: «Ningún padre debería enterrar a un hijo».

Zachary Bailey trabajaba en la Bailey Family Farm, empresa agrícola familiar en el sur rural de Illinois, y era además piloto con experiencia. Su esposa, Kelsey, se dedicaba al emprendimiento y al físico culturismo, participando en competencias locales.

El accidente ocurrió en un momento clave para Darren Bailey, quien recientemente había anunciado su intención de competir nuevamente por la nominación republicana a la gobernación de Illinois en las elecciones de 2026, tras haber perdido en 2022 frente al actual gobernador Pritzker.

Tras la tragedia, su equipo señaló que el político encuentra fortaleza en sus creencias religiosas y en el apoyo de la comunidad. «Están hallando fuerza en su fe y en el amor que los rodea», concluyó el comunicado.