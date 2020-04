Muertes por coronavirus bajan a cuatro, cifra total es 177

- Publicidad -

Doscientas personas son los nuevos confirmados que se contagiaron del coronavirus, para un total de tres mil 167 casos y bajan a cuatro nuevos decesos en las últimas 24 horas, para sumar en total 177 fallecidos, informó esta mañana el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas .

Mientras que en el boletín 24 se informó de 38 fallecimientos que según el ministro corresponde a los ajustes que debieron hacer de personas que habían muerto y no estaban registradas.

Dijo que reforzaron el departamento de Epidemiología de Salud Pública, para mejorar la eficiencia.

Explicó que 95 trabajadores de la salud, médicos, enfermeras se han contagiados de covid-9, durante el ejercicio de su profesión.

Precisó que al boletín, número 25, emitido esta mañana y leído en la vídeo conferencia, que se han practicado 10 mil 075 pruebas PCR.

Indicó que como consecuencia del virus hay 155 personas en cuidados intensivos.

En cuanto al hospital móvil instalado en La Vega, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que la Dirección de Habilitación del Ministerio de Salud Pública supervisará el hospital provisional y que hará la recomendación de lugar.

Sostuvo que el Gobierno dará el uso que corresponda en lo que el mismo permita y que para la instalación de un hospital hay unas condiciones preestablecidas.

Endurecer medidas

El ministro dijo que es partidario del endurecimiento de las medidas, sobre todo a los ciudadanos que están desafiando el distanciamiento social.

“Es importante el distanciamiento social, no hay un medicamento más efectivo para contener la contaminación que se está produciendo en muchas comunidades”, aseguró.

Indicó que hay medidas adicionales y valoró el trabajo que realiza la Policía y los militares.

“Esa es la base principal y descansa en la voluntad del ciudadanos”, añadió.

Cárcel La Victoria

Se han estado aislando a los reos y continúan realizando pruebas a los reos. Dijo que en las últimas 24 horas no se han producidos fallecimientos en ese recinto carcelario.

Clerén

Informó que fue emitida una alerta epidemiológica con relación al consumo del clerén, donde unas 36 personas se han intoxicado de las cuales 24 han fallecido.

Indicó que realizan las pruebas de laboratorio para determinar la naturaleza de ese alcohol. Las pruebas realizan en los laboratorios de la Dirección General de Aduanas.

Balance covid-19

El presidente Danilo Medina pasó ayer balance a las medidas adoptadas por el Gobierno para librar la batalla contra el coronavirus.

Durante el encuentro, en el Salón Privado del Palacio Nacional, el mandatario y funcionarios articularon acciones para las instituciones gubernamentales involucradas.