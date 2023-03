Mutual ideal

(2)

El id铆lico intercambio inicial de seducciones se prolong贸 durante tres meses. Lleg贸 el infaltable compartir de fotos. 脡l, para colocar sobre la mesa desde el principio su condici贸n irrenunciable, seleccion贸 la primera con toda la intenci贸n de la que era capaz: Aparec铆a con sus tres hijos, aderezada con una nota afirmando que eran sus tres tesoros, por los cuales, no estaba dispuesto a ceder ante nada ni nadie.

Seguido recibi贸 el reconocimiento del impacto positivo de su testimonio de honestidad.

鈥淵 usted, 驴por qu茅 no me muestra los suyos?鈥 鈥淣o tengo鈥, fue la respuesta que hel贸 su sangre porque en ese momento no sab铆a si alegrarse o preocuparse.

Dej贸 el tema para una mejor ocasi贸n, pero corri贸 a preguntar a su sobrina la edad de su amiga. 鈥35 a帽os鈥. Por el dato, supuso que hab铆a sido una decisi贸n de vida o una imposibilidad de lograrlo.

El caso es que se trataba de un elemento que circular铆a por su mente hasta definirlo.

Lamentaba por ella esa circunstancia, pero siendo franco, no pod铆a negar que le adicionaba atractivo que incrementaba su inter茅s.

Para la siguiente navidad, le propuso visitarla. Acept贸. Le pidi贸 que organizara una agenda intensa por su deseo de conocer lo m谩s posible aquel maravilloso pa铆s. Falso. Era solo una estrategia por si el asunto no funcionaba, que al menos compartieran las visitas programadas.

En la segunda semana del 煤ltimo mes, viaj贸 sin definir qui茅n estaba m谩s ansioso entre 茅l y su mam谩.

En el aeropuerto, por la tardanza en salir, ella sospech贸 que hab铆a sido miserablemente burlada.

Presumido como era, entr贸 a un ba帽o y coloc贸 sobre una meseta al menos diez productos que llevaba en un bolso de mano para lucir lo mejor posible.

Hilo dental; dent铆frico; cepillos para dientes y cabellos; enjuague bucal; crema; polvo; perfume; lentes para el sol, entre otros.

Despu茅s de alisarse el pelo infinidad de veces y verificar otras tantas el m谩s insignificante detalle de su apariencia, guard贸 los afeites y se dispuso a experimentar el momento cumbre, para el que estaba consciente que jam谩s tendr铆a una segunda oportunidad de producir una buena primera impresi贸n.

Su coraz贸n parec铆a potro desbocado.

No serv铆an de mucho sus ejercicios respiratorios en aquel pasillo que resultaba interminable.

Quer铆a proyectar una sensaci贸n de serenidad, pero sus ojos miraban a diestra y siniestra sin lograr, por ning煤n lado, ver el motivo que impuls贸 ese periplo repleto de ilusi贸n. Sigue.