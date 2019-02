Miami, (EFE).- La dominicana Natti Natasha bautizó su primer álbum de estudio con el nombre de “IlumiNATTI” para “iluminarle el camino a todas las mujeres” y demostrar que “el que trabaja duro por su sueño puede convertirlo en realidad”, dijo en entrevista con Efe en Miami (EEUU).

El álbum, que sale a la venta este viernes, supuso un riesgo para la artista de 32 años al adentrarse en ritmos tales como la balada, bachata y reggae, con los que no había experimentado a lo largo de una trayectoria que comenzó hace casi una década en Nueva York, de la mano del reguetonero Don Omar.

“Quería enseñar que los artistas, aunque seamos urbanos tenemos mucho que decir, que tenemos una voz importante y diferentes facetas”, explicó a Efe Natti Natasha.

“Más aun las mujeres, que hemos luchado tanto para abrirnos espacio en la industria musical”, agregó.

Destacó que las 17 canciones que componen el disco, entre las que se incluyen baladas como “Quién sabe” y “La mejor versión de mí”, o temas de reguetón como “Me Gusta” y “Pa’ Mala Yo”, están unidas por un mensaje común que es “la fuerza de las mujeres”.

“Es un álbum conceptual, que tengo mucho tiempo preparando”, indicó sobre el que es su primer disco de estudio y que saldrá al mercado una semana antes de que se celebre la gala de los Premios Lo Nuestro.

La cantante acumuló 15 nominaciones de estos galardones que se entregarán el próximo 21 de febrero, lo que la convierte en la primera mujer que alcanza esa cifra en la historia de estos reconocimientos que concede la cadena hispana Univision.

“Estoy muy emocionada y realmente no me importa si no gano ninguno. Es un reconocimiento a tantos años de trabajo”, aseguró.

Natti Natasha es una de las pocas mujeres que ha logrado sobresalir en ese género paraguas que es el urbano, donde las hormonas masculinas son dominantes.

Endulza más el momento el hecho de que ahora destaca en solitario tras varios éxitos de la mano de colaboraciones, entre ellas la que firmó con Thalía (“No pasó”) o Becky G, otra de las figuras de renombre en ese género y con la que la dominicana grabó el hit “Sin Pijama”.

La artista no se mostró convencida de que el éxito que ha logrado, reflejado en las visualizaciones acumuladas en plataformas de video como en ventas en soporte físico, se deba a un cambio en la mentalidad de los ejecutivos discográficos.

“Lo que cambió fueron las redes sociales, que permitieron a las mujeres artistas comunicarse con el público directamente”, aseveró.

Una relación directa que, manifestó, eliminó el “filtro” de los ejecutivos, quienes por años insistieron en que las intérpretes no funcionaban en el mercado en español.

Pero plataformas como YouTube, hoy en día uno de los barómetros por excelencia de la actualidad musical, demostraron lo contrario.

En los años 2017 y 2018, Natti Natasha se erigió en la artista femenina con más visualizaciones en YouTube, más de 3.900 millones el año pasado, una cifra que la colocó por encima de estrellas de la talla de Ariana Grande, Dua Lipa, Camila Cabello, Taylor Swift y Cardi B.

Su más reciente sencillo, “Pa’ Mala Yo,” actualmente cuenta con más de 45 millones de vistas en esa plataforma de video y ha sido la primera mujer solista que apareció en la portada de la reconocida lista de reproducción de Apple Music “Dale Play”.

Natti Natasha asegura que su éxito no podría haberse consolidado de la misma forma sin la hermandad que ha forjado con sus amigas y colegas.

Para su disco debut, invitó a dos “mujeres de fuerza” que admira mucho, la puertorriqueña Kany García y la brasileña Anitta, y agregó que en general se ha producido una amalgama “genial” entre las mujeres de la música latina, con colaboraciones “hermosas” dentro y fuera del escenario.

También se identifica con ellas en que “son mujeres sin filtro”, una cualidad que estima hace falta para seguir “empoderando” a las mujeres que están en situaciones difíciles o que tienen una meta que se les hace imposible.

“Quiero que me vean y se den cuenta de que lo imposible sí es posible”, subrayó. EFE