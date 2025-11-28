Navidad con comida de plástico: el vergonzoso festejo de un gobernador chavista

Santo Domingo.- El gobernador venezolano Freddy Bernal quedó en el centro de la polémica tras publicar en redes sociales una foto de su mesa navideña, en plena “Navidad adelantada” decretada por Nicolás Maduro, quien cada año ordena iniciar las celebraciones semanas antes de diciembre.

Lo que pretendía ser una postal festiva se convirtió rápidamente en escándalo: los usuarios detectaron que los platos exhibidos en la mesa estaban llenos de comida de plástico, utilizada únicamente como decoración.

La imagen se viralizó en minutos y reabrió el debate sobre la desconexión de la dirigencia chavista con la realidad económica del país. Para miles de venezolanos que enfrentan escasez, sueldos pulverizados y altos precios de los alimentos, la escena fue leída como una provocación.

Otros señalaron que se trataba de otra “puesta en escena” para transmitir prosperidad en un contexto de crisis profunda.



Las críticas se intensificaron porque Bernal suele presentarse como un dirigente cercano al pueblo y defensor del relato oficial sobre el abastecimiento.

La mesa navideña adornada con platos incomibles fue interpretada como una metáfora demasiado contundente: mientras el Gobierno celebra la llegada anticipada de la Navidad, millones de familias apenas logran cubrir sus necesidades básicas.

Hasta ahora, Bernal no ofreció aclaraciones sobre la foto. En redes sociales, la imagen sigue generando memes, ironías y análisis políticos, y se impuso como uno de los símbolos de la desigualdad y la desconexión del poder en plena temporada navideña adelantada.