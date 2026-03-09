NBA cancela el tributo de los Hawks a un club de striptease de Atlanta

Chicago (EE. UU.). – La National Basketball Association (NBA) anunció este lunes la cancelación de un tributo que los Atlanta Hawks tenían previsto realizar a un club de striptease de la ciudad de Atlanta, luego de que surgieran preocupaciones entre distintos sectores vinculados a la liga.

La decisión fue tomada por el comisionado de la NBA, Adam Silver, a una semana del evento que el equipo planeaba para rendir homenaje al club Magic City.

La celebración estaba programada para el 16 de marzo, fecha en la que los Hawks enfrentarían a los Orlando Magic en un partido de la temporada.

Quizas te interese: Brayan Bello navega por aguas calmadas y detiene a Israel en el Clásico Mundial de Béisbol

“Cuando nos enteramos de la promoción programada por los Atlanta Hawks, nos pusimos en contacto con la directiva del equipo para entender mejor sus planes y su razonamiento”, expresó Silver.

El comisionado añadió que, aunque se valoró la perspectiva del equipo y su intención de continuar con la actividad, la liga recibió múltiples inquietudes de distintos actores.

“Hemos escuchado una gran preocupación por parte de una amplia variedad de protagonistas de la liga, incluidos aficionados, socios y empleados. Creo que cancelar esta promoción es la decisión correcta para la comunidad más amplia de la NBA”, sostuvo.

Entre los jugadores que manifestaron su inconformidad con el tributo se encuentra el jugador de los San Antonio Spurs, Luke Kornet, quien criticó que el evento implicara la cosificación de la mujer.