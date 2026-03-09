MIAMI.- El derecho Brayan Bello cumplió su cometido de subir a la lomita relajado y sin estrés para conducir a la República Dominicana a su tercera victoria en la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol.

Bello navegó por aguas calmadas durante cinco episodios en los que despachó siete ponches y solo toleró una carrera, la cual llegó por cuadrangular de Spencer Horwitz, en el triunfo dominicano 10-1 sobre Israel.

El serpentinero de los Medias Rojas de Boston prometió que saldría a competir usando su mejor repertorio, y llenó sus propias expectativas.



“Me sentí muy cómodo con cada uno de los pitcheos que realicé hoy. Estoy contento con el repertorio que tuve”, señaló Bello, quien indicó que sus lanzamientos estuvieron muy certeros.

“El sinker estaba que ni yo mismo me lo creía que estaba sacando de out así”, destacó.

Tan cómodo y confiado se sentía en la lomita, que al finalizar el cuarto episodio, Albert Pujols se le acercó para preguntarle si tenía ánimos de continuar.

“Le dije que me sentía cómodo y que no tenía muchos pitcheos, confió en mí y pude salir rápido de esta entrada”, describió Bello.

El as de los Medias Rojas dio crédito a la conducción dada detrás del plato por el receptor Agustín Ramírez, destacando que desde que el equipo dominicano se reunió por primera vez comenzaron a conversar sobre la forma en que enfrentarían a los oponentes.