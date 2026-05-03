Negación científica

En los últimos años, Estados Unidos ha visto un preocupante aumento en la difusión de teorías de conspiración y movimientos negacionistas que han erosionado la confianza en la ciencia y la salud pública. La administración actual ha desmantelado varias comisiones científicas federales, lo que ha sido un duro golpe para la investigación médica y la salud pública. En este contexto, la reciente visita de la embajadora de USA a la clínica del Dr. Fadul en Santiago, representa un peligroso precedente que podría generar un efecto similar en nuestro país.

El Dr. Fadul ha estado en el centro de diversas críticas y acusaciones sobre malas prácticas médicas, especialmente en relación con sus afirmaciones sobre el tratamiento del autismo, que incluyen curas basadas en aminoácidos y vitaminas, desestimando así las evidencias científicas comprobadas. A pesar de esto, su legitimación por parte de la embajadora estadounidense, respaldada en un momento en que la credibilidad científica está siendo socavada, representa un mensaje erróneo al renegar del consenso científico en favor de especulaciones infundadas.

Personas como Robert Kennedy Jr., quien ha hecho declaraciones incendiarias sobre la relación entre las vacunas y el autismo, han formulado una narrativa que coloca la culpa de las crisis de salud pública en las farmacéuticas, lo que ha alimentado el escepticismo general hacia las vacunas y los medicamentos aprobados. Este tipo de retórica ha contribuido a un aumento en enfermedades previamente controladas, como el sarampión, lo que pone en peligro no solo a los individuos, sino a toda la comunidad.

La difusión de estas creencias alimenta un ambiente propenso a la desinformación, en el que incluso las comunidades más vulnerables, como los pacientes de VIH, pueden verse perjudicadas. Los recortes en programas de salud esenciales, como el PEPFAR, han resultado en un aumento del riesgo de enfermedades y una disminución en la calidad de vida de miles de personas.

Es fundamental que la República Dominicana se mantenga firme en su apoyo a la ciencia y la salud pública. La legitimación de figuras como el Dr. Fadul y el uso de la influencia estadounidense para difundir ideas erróneas podrían sembrar confusión y desconfianza en las comunidades que más necesitan acceso a información y tratamientos médicos basados en evidencia. La comunidad científica debe levantarse en defensa de la verdad y la salud pública, antes de que estas ideas erróneas tomen un pie firme en nuestro país.