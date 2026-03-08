Nelson Cruz confirma que Luis Castillo y Framber Valdez no podrán unirse al equipo dominicano

Ni Luis Castillo, ni Framber Valdez podrán unirse al equipo dominicano en la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026.
La información fue confirmada por Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano.
Castillo figuraba en la lista de reserva para el equipo tricolor, junto a otros cuatro relevistas, pero debido a compromisos con los Marineros de Seattle no podrá unirse a la selección.
Por lo tanto, República Dominicana se mantendrá con cuatro lanzadores abridores en el roster que son Christopher Sánchez, Luis Severino, Bryan Bello y Sandy Alcántara.