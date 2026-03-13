MIAMI.- Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano, afirmó que todo el país se ha unido para apoyar la escuadra que los representa en el Clásico Mundial de Béisbol.

Indicó que durante estas dos semanas no se habla de situaciones políticas y económicas porque la población dominicana se ha enfocado en los resultados que está teniendo la novena dirigida por Albert Pujols.

“El país está enfocado en un solo equipo. República Dominicana se ha unido para apoyar a este grupo”, expresó Cruz, al responder lo que significa el béisbol para la nación caribeña.

Manifestó que el béisbol para los dominicanos es parte de la cultura y la salida de la pobreza para muchas familias.

“El béisbol para nosotros es como una religión, es como una forma de vivir, es una forma de escapar de la pobreza, es una forma de divertirse…eso somos como país”, indicó Cruz, quien formó parte del equipo quisqueyano que ganó el Clásico Mundial de Béisbol de 2013, de manera invicta.

Las declaraciones de Cruz se produjeron previo al partido de este viernes contra Corea del Sur, cuando los dominicanos buscan avanzar a la semifinal del torneo.

El conjunto de Pujols llega a cuartos de final con marca de 4-0, luego de vencer en primera ronda a Nicaragua, Israel, Países Bajos y Venezuela, con lo que aseguraron el Grupo D, en la serie que se juega en el loanDepot Park de Miami.

Hoy en día no tenemos problemas de situaciones políticas, económicas, porque todo el país está enfocado en un solo equipo y República Dominicana se ha unido para apoyar a este equipo. Eso es lo que somos como país.