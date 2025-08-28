Ciudad de México.- El documental Juan Gabriel – Debo, Puedo y Quiero, que recorre la vida del hombre detrás del ícono musical mexicano, se estrenará en Netflix el próximo 30 de octubre en una serie de cuatro capítulos, informó la plataforma este jueves.

La producción, dirigida por María José Cuevas y producida por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, busca ser un “homenaje que duele bonito y que revela el universo íntimo de Alberto Aguilera Valadez”, nombre real del artista.

Netflix lo estrenará el próximo 30 de octubre

Puedes leer: “El Príncipe de la Bachata” comparte emotiva foto con su familia

Con material inédito y de archivo, el documental ofrecerá “un acceso sin precedente a su vida pública y privada, su sensibilidad y su inagotable pasión por vivir para crear”, de acuerdo con el comunicado de la compañía.

La serie recorre desde los inicios de su carrera hasta su muerte en 2016, mostrando la faceta más íntima y humana del llamado Divo de Juárez, autor de cientos de canciones y figura clave de la música popular mexicana.

Compuso para más de 200 artistas

Fallecido de un infarto en agosto de 2016 en Santa Mónica, California, Juan Gabriel dejó un legado musical con éxitos como No tengo dinero, Siempre en mi mente y Qué divino amor. Compuso para más de 200 artistas, vendió más de 30 millones de discos y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos doce Premios Billboard, el título de Personalidad del Año por la Academia Latina de la Grabación (2009) y el Laurel de Oro y Excelencia Universal impuesto por el rey Juan Carlos I en 2006.

Su legado trasciende fronteras y su música sigue conmoviendo a millones de personas alrededor del mundo.